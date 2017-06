Aven Colony – Trailer kündigt Release am 25. Juli an

Team17 hat mit dem unabhängigen Entwickler Mothership Entertainment das Release-Datum für den Sci-Fi-Städteaufbausimulator Aven Colony bekannt gegeben.

Aven Colony erscheint am 25. Juli für XBox One, PS4 sowie PC und kann ab sofort für 29,99€ digital und als Disc bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten die zusätzliche Sandbox-Karte Cerulean Vale, auf der die Spieler das heimtückische Ödland erforschen und in diesem faszinierenden Biom die Überbleibsel eines Meeresgrunds aus Urzeiten entdecken können.

Darum geht es:

Aven Colony versetzt den Spieler auf den unerforschten Planeten Aven Prime, eine fremdartige Welt voller lebensfeindlicher Wüsten, Dschungel und Ödlande. Um das eigene Überleben langfristig zu sichern, muss eine voll funktionsfähige Kolonie aufgebaut und stetig expandiert werden.

Die Simulation bietet eine umfangreiche Einzelspielerkampagne, in der man sich unter anderem frostigen Eisstürmen, Giftgaswolken und zerstörerischen Gewittern stellen muss. Auch die lokale Fauna, darunter säurespritzende Sandwürmer und Pilzkreaturen, welche die Kolonie samt ihrer Bewohner infizieren, gilt es abzuwehren. Um die Zukunft der Menschheit zu sichern, müssen alle Gefahren, welche die neue Heimat dem Spieler entgegenwirft, überwunden werden.

Neben der Kampagne bietet Aven Colony auch einen Sandbox-Modus, der über umfangreiche Anpassungsoptionen verfügt, damit die Spieler ihr Gameplay ganz nach Wunsch formen können, inklusive Start-Ressourcen, Umweltereignisse, Mineralien und vieles mehr.

Trailer:

Aven Colony erscheint am 25. Juli 2017 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC. Spieler können den Titel jetzt im Xbox Store, PlayStation Store (EU) und auf Steam vorbestellen.