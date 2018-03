Attack on Titan 2 – Drei neue Trailer veröffentlicht

Koei Tecmo hat glich drei neue Trailer zum kommenden Attack in Titan 2 veröffentlicht, die euch bereits jetzt einen Einblick in die Neuerungen des Actionspiels geben sollen. Dazu gehört unter anderem der kompetitive Multiplayer-Modus Annihilation, in dem je zwei Teams mit je vier Scouts um den höchsten Score kämpfen: „Dazu arbeiten die Spieler in Teams zusammen, koordinieren ihre Angriffe und errichten Basen an speziellen Standorten. Der Onlinemodus ist nicht auf den Kampf Spieler-gegen-Spieler beschränkt, sondern bietet zusätzlich noch die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen den Story-Modus und Scout-Missionen zu erleben“.

Nachfolgend findet ihr die einzelnen Videos zum Kampfsystem, dem Stadtleben sowie dem Multiplayer:

Als Vorbesteller der Manga-Adaption können sich Spieler über die verschiedensten Boni bei den unterschiedlichen Händlern freuen, darunter Pakete mit DLC-Kostümen für Eren und Levi, ein exklusives Steelbook oder ein vierwöchiges Probe-Abo für Anime on Demand.

Attack on Titan 2 erscheint am 20. März für PlayStation 4, Xbox One und Switch.