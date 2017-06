Attack of the Earthlings – Rundenbasiertes Strategiespiel mit Aliens angekündigt

Der unabhängige schottische Entwickler Junkfish kündigte an, dass sein rundenbasierendes Science-Fiction-Strategiespiel Attack of the Earthlings im Spätsommer 2017 für PC auf Steam starten wird. In Attack of the Earthlings sind menschliche Invasoren Lichtjahre zum Planeten X13 gereist, um dort mit einem gigantischen Weltraumbohrer fossile Brennstoffe zu fördern, ihren merkwürdigen Margarita in der Sonne zu schlürfen und fett abzusahnen. In einer Einzelspielerkampagne voller schwarzem Humor, die rundenbasierenden Kampf und Tarnen miteinander verbindet, steuerst du die „Schwärmer“, eine hochaggressive Insektoidenrasse, die Menschenfleisch in Alien-Muskeln umwandeln, ihre Einheiten entwickeln und sogar die Zeit finden müssen, um ungebeten auf einer Geburtstagsparty zu erscheinen, um den interplanetaren Angriff der Erdlinge zu stoppen.

Das sagt der Entwickler:

„Attack of the Earthlings hat bei Junkfish frische Luft hereingebracht. Nach zweijähriger Arbeit an einem Survival-Horror-Titelwollte das gesamte Team nun an etwas Skurrilem arbeiten”, sagt Simon Doyle, Mitgründer von Team Junkfish. „Wir alle sind große Fans britischer Comedy-Serien wie „The IT Crowd” und „Father Ted” und wollten etwas von dieser Liebe in unser nächstes Projekt einbringen. Zur gleichen Zeit spielten und genossen wir rundenbasierende Strategietitel wie „Invisible, Inc.” und „XCOM”. Da war es ganz natürlich, die beiden Einflüsse miteinander zu verschmelzen.”

Galactoil, ein skurril dysfunktionales, interstellares Energieunternehmen ist wild entschlossen, das bekannte Universum abzuernten und überall zu bohren, wo auch nur ein Dollar Profit winkt. Die Energieexploration auf Planet X13 hat das Unternehmen aber ein wenig in Schwierigkeiten gebracht. Man hat unabsichtlich die Heimat der dort ansässigen Rasse eingeebnet und nun sind die überlebenden „Schwärmer” auf dem Rachfeldzug.

Ankündigungstrailer: