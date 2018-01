Assassin’s Creed Origins – New-Game+-Modus angekündigt

Erst in der vergangenen Woche veröffentlichte Entwickler und Publisher Ubisoft mit ‚Die Verborgenen‘ einen neuen Zusatzinhalt für das Action-Adventure Assassin’s Creed Origins. Nun gab das französische Unternehmen Informationen über kommende Update-Inhalte bekannt. So erklärte man in Person von Community-Manager Dominik Voigt via Reddit, dass Assassin’s Creed Origins einen New-Game+-Modus spendiert bekommen soll. Dieser soll bereits ‚bald‘ erscheinen. Einen konkreten Releasetermin gibt es noch nicht. Frische Informationen sollen im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden.

Die Assassin’s Creed-Reihe hatte bislang noch keinen New-Game+-Modus spendiert bekommen. Somit war es bisher ebenfalls nicht möglich das Spiel unter den speziellen Bedingungen einfach neu zu starten.