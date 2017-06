Assassins Creed Origins – Hat sich die Pause gelohnt?

Wer hätte es gedacht, das neue Assassins Creed wurde nicht bei Ubisoft selbst enthüllt, sondern bei Microsoft. Das kann der neue Titel:

Um erstmal eins zu sagen: Noch nie hat mich ein Assassins Creed-Trailer so sehr gehypet. AC Origins spielt im alten Ägypten und ist quasi die Ursprungsgeschichte der Assassinen. Die Bilder sehen unglaublich gut aus. Beim Gameplay wurde sich etwas bei For Honor abgeschaut, so kommt es einem zumindest vor, aber hey was solls. Ich setze viel Hoffnung in das neue Assassins Creed und schon alleine der erste Trailer konnte durchaus überzeugen. Erscheinen wird Assassins Creed Origins am 27. Oktober diesen Jahres.

Das Game wurde durch viele neue Gameplay-Elemente eindeutig stark verbessert.