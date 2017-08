Assassin’s Creed Origins – Große Crossover-Aktion mit Final Fantasy XV

Schaut man sich das bereits erschienene JRPG Final Fantasy XV und das kommende Stealth-Actionspiel Assassin’s Creed Origins an, dann stellt man schnell fest, dass beide Titel nicht viel miteinander gemeinsam haben. Die Publisher, Square Enix und Ubisoft, sehen das anscheinend jedoch völlig anders und stellten heute eine große Crossover-Aktion vor. Um sich gegenseitig ein wenig Anerkennung und Respekt zu schenken, wird es für beide Titel einige exklusive Inhalte aus dem jeweils anderen Spiele geben.

Skurril aber ziemlich cool!

Der Startschuss für das Ganze, wird am 30. August in Form eines Assassinen-Outfits für den Charakter Noctis aus Final Fantasy 15 sein. Am 31. August erscheint dann der kostenlose „Assassin’s Festival“-DLC für das Rollenspiel von Square Enix. Im Rahmen des DLCs wird die Stadt Lestallum festlich und vor allem „Assassin’s Creed-ig“ dekoriert und es wird diverse zeitlich begrenzte Events geben. Enden wird das Spektakel wohl am 31. Januar 2018. Außerdem kann Noctis in der Zeit wie ein waschechter Assassine agieren, also schleichen, aus dem Hinterhalt angreifen – Ihr wisst was wir meinen. Wer sich einen genaueren Eindruck darüber verschaffen will, der schaut sich einfach das Video über diesen Zeilen hier an.

Wie gefällt euch das Crossover? Lasst es uns wissen.