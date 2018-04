Assassin’s Creed Origins – Animus-Systemsteuerung für PC angekündigt

PC-Spieler vom Action-Adventure Assassin’s Creed Origins dürfen sich noch in diesem Monat über eine interessante Neuerung freuen. Demnach kündigte Ubisoft unlängst ein „Animus Control Panel“ an. Hierbei lassen sich zahlreiche Parameter im Spiel selbst verändern. Ubisoft wird dabei in einem offiziellen Blogpost noch etwas konkreter.

Demzufolge stehen euch in der Animus-Systemsteuerung gut 75 Parameter zur Verfügung, die in 11 Kategorien unterteilt sind. Dabei könnt ihr mittels der Parameter eure ganz eigene Spielfahrung erstellen. So könnt ihr beispielweise eine größere Anzahl an tierischen Begleitern an eure Seite stellen. Weiterhin soll es drei vorgefertigte Einstellungen geben, die ihr auswählen könnt. Wer seine Kreation dann mit anderen Spieler teilen möchte, kann dies nach Release ebenfalls ganz einfach im Ubisoft-Forum tun.

Das „Animus Control Panel“ soll bereist Ende des Monats in die PC-Fassung integriert werden.