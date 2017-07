Ark: Survival Evolved – Alle Details zur Veröffentlichung am 08. August

Ark: Survival Evolved – Alle Details zur Veröffentlichung am 08. August

Wildcard Studios bestätigt, dass ARK: Survival Evolved am 08. August für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC veröffentlicht wird. Zusammen mit dieser Bestätigung veröffentlicht der Entwickler weitere Informationen zu wichtigen Änderungen an PvP-Servern und dem bald erscheinenden Ragnarok Zusatzinhalt.

Existierende PvP-Server und sämtliche Fortschritte der Spieler werden auch nach Release des Spiels erhalten bleiben. Da es in den vergangenen Wochen und Monaten jedoch zu einem starken Anstieg an Hackerangriffen und Nutzung von Cheats kam, werden neue Server mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen und -funktionen zur Veröffentlichung von ARK: Survival Evolved bereitgestellt.

Des Weiteren wird die dritte offizielle Modifikation Ragnarok auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Dieses wunderschöne neue Spielgebiet steht für alle Spieler von ARK: Survival Evolved kostenlos zur Verfügung und wartet darauf, mit einem Greifen erkundet zu werden. Spieler, die bereits die Ragnarok-Modifikation für Windows PC spielen, können sich auf ein umfangreiches Update mit neuen Arealen und zahlreichen Verbesserungen freuen.

Das steckt in Ragnarok:

144 km² großes Spielgebiet, dass zu Land, zu Wasser und aus der Luft erkundet werden kann

Tonnenweise Ressourcen die geerntet und gesammelt werden können

Zahlreiche Höhlen in allen Formen und Größen, mit genug Platz für Bauwerke

Individuelle Varianten der ARK Kreaturen, sowie spezielle einzigartige Wesen

Baumhäuser sind auf einzigartigen Bäumen und Felsen möglich

Ausgedehnte Biome, die zähe Kundschafter belohnen

Einige der schwierigsten Dungeons warten auf ARK Spieler

Ein aktiver Vulkan befreit bei seinem Ausbrauch eine hohe Menge an Ressourcen in der Form von Lava-Kristallen

Wunderschöne Aussichten und Gebiete, so weit das Auge reicht

Heiße Quellen, die Spielern Vorteile bringen, aber beim Ausbruch tödlich sein können

Ruinen lassen sich nicht nur Erkunden sondern auch als Basis ausbauen

Ein riesiger Ozean mit eigenem Ökosystem

Zukünftige Wüstengebiete bieten neue Kreaturen zum Zähmen

Bald erhältliche Explorer Notes, die den Schlüssel zu Ragnaroks Geheimnissen und Geschichten enthalten

Private Server für Konsolen:

Am Tag der Veröffentlichung werden private Miet-Server durch Anbieter Nitrato für PlayStation 4 und Xbox One bereitgestellt. Diese Server werden zu besonders niedrigen Preisen verfügbar sein, um möglichst vielen ARK-Bewohnern zur Verfügung zu stehen. Die Miet-Server für Konsolen bieten folgende Features:

Eine weitere Konsole, um einen dedizierten Server bereitzustellen, wird nicht mehr benötigt

Vollständiger Zugriff auf ARKs Custom Server Einstellungen, um eigene Spielregeln zu erstellen

ARK Servergruppen ermöglichen das ultimative ARK Erlebnis und erlauben das Reisen zwischen den vier verschiedenen Spielgebieten

Sicherheitskopien der Serverdaten ermöglichen risikofreies Experimentieren ohne Datenverlust

Bessere Performance durch optimierte Server

Die dedizierten Server ermöglichen bis zu 100 Spieler.

Details zu den unterschiedlichen Versionen:

ARK: Survival Evolved kann in drei verschiedenen Versionen für PlayStation®4, Xbox One und PC bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden:

ARK: Survival Evolved (PS4, XB1 je 69,99€, PC 59,99€)

Das Basisspiel beinhaltet alles, was ein aufstrebender Abenteurer braucht, um in die Welt von ARK eintauchen zu können. Neben dem Hauptspiel sind alle verfügbaren kostenlosen Inhalte – genug für hunderte Stunden Spielspaß – enthalten. ARK: Survival Evolved – Explorer’s Edition (PS4, XB1 je 109,99€, PC 99,99€)

Die Explorer’s Edition enthält neben dem Basisspiel zusätzlich den Season Pass, welcher Zugang zu allen bereits veröffentlichten sowie geplanten Erweiterungen enthält. Beginnend mit dem bereits erhältlichen Scorched Earth, umfasst das Paket alle bisherigen sowie die für 2018 geplanten Inhalte.

ARK: Survival Evolved – Limited Collector’s Edition:

Nur bei ausgewählten Händlern können ARK Fans die ARK: Survival Evolved Limited Collector’s Edition vorbestellen. Zum Preis von 179,99 € (PS4, XB1) bekommen Spieler das ultimative ARK Fan-Paket. Die Edition kommt in einer edlen Box in Holz-Optik, die neben der ARK Explorer’s Edition (ARK: Survival Evolved + Season Pass) noch folgende Inhalte bietet: