Apocalypse Now – Der erste Trailer ist hier!

Vor geraumer Zeit haben wir euch berichtet, dass auf Kickstarter ein neues Projekt gestartet wurde. Ein ganz besonderes Projekt. Vor allem für Filmliebhaber. Die Rede ist natürlich von der Videospielumsetzung zu Apocalypse Now. Inzwischen wurde das Finanzierungsziel erreicht und deshalb wird nun die Werbetrommel geschwungen. Den Beginn macht ein erster Reveal-Trailer, der uns einen ersten Blick in das Spiel gewährt.

Kann Apocalypse Now an die Vorlage heranreichen?

Der Titel, bei dem es sich um einen Shooter im Vietnam-Setting handeln soll, soll laut den Entwicklern noch in diesem Jahr erscheinen. Wer sich jetzt schon auf den Release einstimmen will, kann sich natürlich den Film mit Martin Sheen und Marlon Brando anschauen oder auch Spec Ops: The Line zocken. Der Shooter aus Deutschland greift die Story des Originals auf und setzt sie in ein neues Setting.