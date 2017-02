Antihero – Preorder-Phase gestartet, frischer Trailer veröffentlicht

Entwickler Tim Conkling und der Publisher Versus Evil haben den Start der Preorder-Phase von Antihero bekannt gegeben. Das Spiel selbst kann im Single- oder Multiplayer gezockt werden und ist im rundenbasierten Strategiegenre anzusiedeln. Aktuell könnt ihr einen Rabatt von 20% abstauben egal ob für die Standard- (14,99€) oder die Deluxe-Edition (19,99€). Wer jetzt vorbestellt erhält außerdem das DLC „The Book Club Master Thief Character Pack“ gratis als Beigabe.

“Antihero is the quintessential experience for any turn-based strategy fan who likes a game that not only has loads of character and great art, but also requires some in-depth thinking and gameplay tactics,” commented Versus Evil General Manager, Steve Escalante. “The FREE DLC character pack, which draws inspiration from Victorian era literary characters, just adds more content to an already rich game world.”