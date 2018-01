Anthem – Spiel soll über Jahre hinweg fesseln

Publisher EA arbeitet mit Anthem ebenfalls an einem 10 Jahresplan, welcher Spieler viele Stunden an das Action-Spiel fesseln soll. So bestätigte der amerikanische Konzern bereits zur E3 2017, dass man einen Plan verfolge nachdem Anthem nach den Richtlinien eines ‚Game as a Service‘ aufgebaut werden soll und mit regelmäßigen frischen Inhalten die Spieler an sich binden wird.

Eine neue Stellenausschreibung seitens EA sowie BioWare lässt diesen Plan nun zumindest weiter konkretisieren. So sucht das Unternehmen nach einem Live Service Executive Producer für Anthem, der diese Planung im Blick hat und weiß wie man mittels Spieldesign und dem wirtschaftlichen System im Hintergrund Spieler an den Titel fesseln kann.