Anno 2205 – Launch-Trailer Frontiers-DLC, Königsedition erscheint am 27. Oktober

Ubisoft hat den Veröffentlichungstermin der Anno 2205 Königsedition bekannt gegeben. Diese wird am 27. Oktober für den Windows PC veröffentlicht und bietet das volle Anno 2205-Spielerlebnis, inklusive aller DLCs und Updates. Dies umfasst die Premium-DLCs „Tundra“ und „Orbit“ sowie den ab heute erhältlichen DLC „Frontiers„.

Ebenfalls in der Königsedition enthalten sind die kostenlosen DLCs „Wildwater Bay„, „Veteran’s Pack“ und „Big Five Pack“ sowie zahlreiche Verbesserungen, die seit der Veröffentlichung von Anno 2205 im November 2015 vorgenommen wurden. Die Königsedition wird digital und im Handel verfügbar sein.

Launch-Trailer:

Der neue und letzte DLC für Anno 2205 Frontiers ist bereits erhältlich. Frontiers erweitert Anno 2205 um neue Sektoren, neue Aufträge, neue hochrangige Angestellte und vieles mehr. Die Spieler können drei neue Sektoren entdecken, jeder beinhaltet spezielle Sektorprojekte und Herausforderungen.

Die Madrigalinseln und das Grünflutarchipel befinden sich in der gemäßigten Erdregion und vermitteln das traditionelle Anno-Flair, indem der Spieler mehrere kleine Inseln besiedeln kann. Einer der beiden Sektoren birgt ein Geheimnis und gewährt den Spielern Zugriff auf die menschengemachten Synths. Diese neuen Angestellten erfordern viele hochrangige Materialien, doch die Spieler, die diese Herausforderung meistern, werden mit vielen effektiven Arbeitskräften und neuen Gebäuden belohnt.

Der dritte Sektor – Savik-Provinz – befindet sich in der Arktis-Region und bietet kontinentale Bauflächen. Hier müssen die Spieler Geysire ausgraben, um an neues Land zu gelangen. Die ausgegrabenen Geysire können als Hitzequelle für die umliegenden Schneelager genutzt werden. Es ist nun möglich, kriegerische Konflikte in regulären Sektoren zu spielen. Während dieser optionalen Missionen können die Spieler ihre Flotte rufen, um feindliche Truppen zu bekämpfen und ihre Handelsruten zu schützen. Neben etlichen Verbesserungen erhalten die Spieler eine Handvoll neuer Verzierungen, die ihre Städte nicht nur unterschiedlich aussehen lassen, sondern ihnen auch erlauben, ihre Firmenlogos prominenter in der Spielwelt zu platzieren.

Anno 2205 Frontiers ist ab sofort über Uplay und andere digitale Plattformen erhältlich.