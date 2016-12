Angeschaut – Buch Warcraft: The Beginning Hinter den Kulissen

Wir haben mal wieder eine Buch-Rezension für euch und kümmern uns diesmal um das Buch Warcraft: The Beginning Hinter den Kulissen. Geschrieben von Daniel Wallace und mit einem Nachwort von Dominic Cooper und Toby Kebbell. Ein ziemlich interessantes Band das ein Wendecover enthält. Die eine Seite kümmert sich um Die Horde, die andere Seite um Die Allianz.

Das Buch ist ein Lexikon für den jeden Warcraft Fan und bringt euch wirklich alle Infos über den Film und die Charaktere. Worum geht´s in der Horde, wer sind die Anführer und wer hat was zu sagen? Das alles findet ihr in dem Buch heraus. Es beginnt mit der Strasse nach Azeroth, wo die Orcs von Draenor eine große Rolle spielen. In wunderbaren Bildern und Artworks werden euch die Orcs näher gebracht und detailliert beschrieben. Dabei finden sich auch jede Menge Zitate:

Um die Geschichte von Warcraft erzählen zu können, mussten die Zuschauer davon überzeugt werden, dass hinter der dicken Haut und den Hauern der Orcs doch Menschlichkeit steckt

Danach wird ausgiebig Die Horde beschrieben.Von Durotan, den edlen Anführer bis Schwarzfaust der Zerstörer. Alle Charaktere werden in dem Buch bis ins kleinste Detail vorgestellt und beschrieben. Im Abschnitt Zusammenrufen der Orcs geht es um die Umsetzung der Orcs im Film. Durch einzigartige Bilder erlebt ihr den Sprung von einem normalen Schauspieler zu einem waschechten Orc. Es ist verblüffend welche Möglichkeiten es heutzutage gibt. In weiteren tollen Artworks lernt ihr Draenor genauer kennen und seid schon fast mittendrin statt nur dabei.

Das ökologische Siechtum, das Draenor befallen hat, ist letztendlich das Ergebnis der Felmagie, heraufbeschworen von Gul´Dan, dem Anführer der Orcs.

Auch das dunkle Portal wird genauer beschrieben und erklärt euch was es mit teuflischen Ort auf sich hat. Auch geht ihr wieder Schritt für Schritt mit und erlebt monumentale Animationskunst. In der Kriegerkultur werden die Waffen und Kriegsgeräte der Orcs vorgestellt. Und im letzten Kapitel der Horde dürft ihr sogar versuchen Orgisch zu sprechen. Wird zwar nicht ganz so einfach werden, aber ist dennoch interessant.

Hier geht´s zu einem PDF Auszug von Warcraft: The Beginning Hinter den Kulissen

Wir auch bei der Horde wird auch im anderen Teil des Buches Die Allianz vorgestellt. Dabei geht es von König Llane Wrynn bis hin zu Garona. In den Reichen von Azeroth werden die Teile des Orts nochmal detailliert beschrieben und können durch eindrucksvolle Artworks überzeugen. Dabei wird die Hochburg Sturmwind oder der Wald von Elwynn beschrieben. Auch die Waffen und Rüstungen der Allianz lassen sich bestaunen.

Warcraft: The Beginning Hinter den Kulissen ist ein Muss für jeden Warcraft Fan und schon fast ein Lexikon. Jedes kleinste Detail über den Film wird vorgestellt und in wunderbaren Artworks und Bildern vorgestellt. Egal ob Orc oder Mensch, hier taucht ihr ein in die Geschichte von Warcraft und habt danach eigentlich keine andere Wahl mehr, als sich den passenden Film dazu anzuschauen. Das Buch ist erhältlich über den Zauberfeder Verlag (www.zauberfeder.de).

168 Seiten plus drei Beihefter

ca. 27,9 x 25,4 cm,

veredeltes Hardcover, Wendecover,

ISBN 978-3-938922-69-9,

39,90 Euro