Amazon-Weihnachts-Angebote Woche – Heute wieder mit Games im Blitzangebot

Die Amazon-Weihnachts-Angebote geht in ihren letzten Tag und bringt zu Nikolaus auch noch mal ein paar Blitzangebote für Gamer mit. Bei den Angeboten des Tages ist leider wieder mal nix dabei. Ab 13:40 Uhr geht es schon für Prime Mitglieder los, dann ist die Xbox One Version von Batman: The Telltale Series im Blitzangebot (PS4 Version ab 19:30 Uhr) Danach gehts weiter mit Doom (Xbox One, PC), WWE 2K17 Steelbook Edition (PS4, Xbox One), Battlefield 1 (Xbox One, PS4) und mit der Uncharted 4 Libertalia Collectors Edition.

Hier geht´s zu den Games Blitzangeboten