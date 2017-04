Amazon Oster Angebote Woche – Xbox One S Bundle für 249 €

Wer noch keine Xbox One S sein Eigen nennt und sich überlegt eine zu holen sollte sich vielleicht das Amazon Angebot des Tages in der Oster Angebote Woche anschauen. Dort gibt es die Xbox One S 500 GB plus FIFA 17 und Forza Horizon 3 für aktuell unschlagbare 249 €. Außerdem gibt es noch 14 Tage Xbox Live und 1 Monat EA Access dazu.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag