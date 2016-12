Amazon Last-Minute-Angebote Woche geht an den Start

Amazon ist der König der Angebote Wochen. Nachdem es die Cyber Monday Woche und die Weihnachts-Angebote-Woche gab, ist nun die Last-Minute Angebote Woche dran. Und hier könnt ihr wieder jede Menge Schnäppchen ergattern. Heute ist die Auswahl für Gamer nicht so besonders groß, aber ein paar Blitzangebote gibt es dennoch. So gibt es ab 18 Uhr die Skyrim Special Edition für PS4 (ab 18:20 auch für Xbox One), ab 18:30 Uhr Far Cry Primal für Xbox One (ab 19:05 für PC und PS4) und um 19:15 gibt es die Xbox One Version von Mafia III.

Hier geht´s direkt zu den Games-Blitzangeboten