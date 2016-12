Amazon Last Minute Angebote Woche – Die heutigen Angebote

Bei der Amazon Last Minute Angebote Woche gibt es endlich mal wieder ein Angebot des Tages für Xbox One Freunde. So gibt es dort die Xbox One S plus (500 GB) FIFA 17 und Forza Horizon 3 für 249 €. Es gibt aber auch eine Xbox One S (1 TB) plus Gears of War 4 und Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition für 299 €, Das sind schon Angebote die sich sehen lassen können. Ab 17:00 Uhr gibt es dann auch ein paar Games in den Blitzangeboten. Darunter Steep, PES 2017, FIFA 17 oder WWE 2K17.

Hier geht´s direkt zu den Amazon Games Blitzangeboten