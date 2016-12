Amazon Last Minute Angebote Woche – Die heutigen Angebote

Die Amazon Last Minute Angebote Woche geht in ihren letzten Tag und mal schauen welche neue Aktion sich der Online-Händler ab morgen einfallen lässt. Auch ist die Xbox One S sowie die PS4 Slim im Angebot des Tages dabei, aber auch jede Menge Blitzangebote in Sachen Games. So dürft ihr euch heute unter anderem über mögliche Schnäppchen bei folgenden Games freuen:

Hier geht´s direkt zu den Games-Blitzangeboten des heutigen Tages

Ab 11:15 Overwatch Origins Edition (Xbox One)

Ab 17:15 Watch Dogs 2 San Francisco Edition (PS4 / Xbox One)

Ab 18:40 Mafia III Collector´s Edition (PS4)

Ab 19:35 Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition (Xbox One)