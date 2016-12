Amazon Last Minute Angebote Woche – Die Angebote des Tages

Bei der Amazon Last Minute Angebote Woche gibt es am heutigen Donnerstag ein paar interessante Angebote des Tages für Gamer. So könnt ihr diesmal bei Konsolen eine Menge Geld sparen. Im Angebot sind dabei neben der Playstation 4 und der Xbox One S auch Nintendo Konsolen. Außerdem sind heute Lego Star Wars Games sowie Playstation VR Games reduziert. Wir haben die Angebote für euch im Überblick:

PlayStation 4 – Konsole (1TB,schwarz) inkl. Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition (Code) – 319,97 €

PlayStation 4 – Konsole (1TB, schwarz,slim) inkl. Mafia 3 – 299,97 €

Nintendo Wii U Premium Pack Black + Super Mario Maker (vorinstalliert) + Artbook + amiibo – 269,97 €

XBox One S 500 GB – 229,00 €

Xbox One S 1 TB – 249,00 €

Xbox One S 500GB Konsole (Grau) – FIFA 17 Special Edition Bundle + Forza Horizon 3 – 249,00 €

Xbox One S 1TB Konsole + Forza Horizon 3 – Standard Edition – 299 €