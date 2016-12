Amazon Last Minute Angebote Woche – Die Angebote des Tages

Die Amazon Last Minute Angebote Woche steht auch kurz vor dem Ende und es gibt noch mal ein paar interessante Angebote für uns Gamer. Neben ganztägigen Angeboten gibt es auch jede Menge Blitzangebote zu entdecken. So gibt es heute Nintendo Konsolen-Bundles, FIFA 17 in der Steelbook Edition, 60 Prozent auf Games-Downloads und die Playstation 4 sowie die Xbox One S im Angebot. Bei den Blitzangeboten dürft ihr euch über Doom, Titanfall 2, Lego Dimensions, Overwatch und Battlefield 1 freuen.

Hier geht´s zu den Gamer-Angeboten des Tages