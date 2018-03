Das war zu erwarten. Der Onlinehändler Amazon lässt die 5 für 3 Aktion von MediaMarkt nicht auf sich sitzen und bringt einfach mal eine eigene Aktion an den Start. Hier sind allerdings nur bestimmte Games für Playstation 4 und Xbox One in der Auswahl. Die Aktion läuft bis zum 31. März. Die Auswahl in der MediaMarkt Aktion ist deutlich größer, dafür wurden dort aber auch teilweise die Preise extrem stark angehoben.

*Partnerlink