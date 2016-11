Amazon Cyber Monday Woche Tag 2 – Die Konsolen Angebote des Tages

Der zweite Tag der Amazon Cyber Monday Woche geht an den Start. Und bringt diesmal Konsolen als Angebot des Tages mit sich. So könnt ihr nur heute bei der Playstation 4, bei der Xbox One und beim Nintendo 3DS richtig Geld sparen. So gibt es die Playstation 4 in der 1 TB Slim-Version plus Uncharted 4, Driveclub und The Last of Us für schlappe 299 €. Wer lieber auf einen Nintendo 3DS steht, kann sich die XL 3DS Version in Pink für 99,97 gönnen. Xbox One Fans bekommen die Xbox One S mit 500 GB plus FIFA 17 und Forza Horizon 3 für günstige 249 €.

