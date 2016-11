Amazon Cyber Monday Countdown geht an den Start

Nächste Woche beginnt der Amazon Cyber Monday, aber schon jetzt geht der Countdown an den Start. Leider gibt es nicht wirklich viele Games-Angebote, aber dafür trotzdem interessante Angebote wie zb. 4K Fernseher und ab 18 Uhr eine Xbox One im Bundle mit einem Spiel eurer Wahl (Rise of the Tomb Raider, Forza 6, Rare Replay oder Halo: The Master Chief Collection). Auch Amazon Prime Kunden kommen auf ihre Kosten – denn Filme und Serien sind bis zu 50 Prozent reduziert. Gerade bei dem Wetter bietet sich ein Filmabend ja richtig an.

Hier geht´s zu den Angeboten des Tages

Hier gibt es ab 18 Uhr das Xbox One Blitzangebot