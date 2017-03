Alles an einem Ort: Curse App wird zur Twitch Desktop App mit allen Funktionen von Twitch

Alle sozialen Funktionen von Twitch werden in die Curse App integriert und so in einer zentralen Kommunikations-Plattform gebündelt. Mit der Twitch Desktop App können Nutzer auf noch vielfältigere Weise miteinander interagieren und sich ganz einfach mit ihren Freunden verbinden.

Twitch, die führende soziale Plattform für Live-Video, passt die Curse App an die Bedürfnisse der Community an: Als Twitch Desktop App wird die Anwendung fortan als native Erweiterung die Zentrale jeder Kommunikation innerhalb der Twitch Community. Neben Community-Servern, Video- und Sprachanrufen sowie weiteren Funktionen ermöglicht die Twitch Desktop App den Kauf von Spielinhalten – eine Funktion, die schon bald an den Start geht. Mit der neuen Twitch Desktop App ist es für Streamer und Zuschauer jetzt noch einfacher sich zu verbinden — und das ganz unabhängig davon, ob ein Streamer gerade live überträgt. Die öffentliche Beta-Version der Twitch Desktop App startet am 16. März und kann hier heruntergeladen werden: download.twitch.tv. “Die Community baut auf sinnvolle und einfache Interaktion. Wir arbeiten hart daran, ihnen genau das zu bieten”, sagt Emmett Shear, CEO, Twitch. “Die Twitch Desktop App, die alle Funktionen der beliebten Curse App, wie Sprach- und Videoanrufe, Bildschirmfreigabe und Community-Server, beinhaltet, bietet nun auch alle Besonderheiten von Twitch. Damit ist die Twitch Desktop App die zentrale Anlaufstelle für die Community, um sich miteinander zu verbinden.” Am 16. März wird die Curse App weltweit auf die neue Twitch Desktop App aktualisiert und kommt mit folgenden Funktionen: Server ​: Die Heimat einer Community – komplett mit Streams und dem Twitch Chat.

​: Die Heimat einer Community – komplett mit Streams und dem Twitch Chat. Freunde : Ganz einfach mit Freunden verbinden.

: Ganz einfach mit Freunden verbinden. Flüsternachrichten : Die private Chat-Funktion von Twitch funktioniert weiter reibungslos auch mit der Twitch Desktop App.

: Die private Chat-Funktion von Twitch funktioniert weiter reibungslos auch mit der Twitch Desktop App. Sprach- und Videoanrufe​ : Erstklassige Sprach- und Videoanrufe mit einem Klick.

: Erstklassige Sprach- und Videoanrufe mit einem Klick. Addons ​: Game-Addons und Mods werden automatisch aktualisiert.

​: Game-Addons und Mods werden automatisch aktualisiert. Game Commerce ​: ​Herunterladen von Spielen, die über Twitch gekauft wurden, sobald Twitch den direkten Verkauf von Spielen ermöglicht.

​: ​Herunterladen von Spielen, die über Twitch gekauft wurden, sobald Twitch den direkten Verkauf von Spielen ermöglicht. Aktivitäten teilen: Aktivitäten von Freunden können, sobald diese streamen, einem Stream zuschauen oder ein Game spielen, auf beiden Plattformen verfolgt werden. Tägliche Updates zu Twitch gibt es auf dem offiziellen Blog, Twitter und der Facebook-Seite. Mehr Informationen zur TwitchCon 2017 gibt es unter www.TwitchCon.com.