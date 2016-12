Alle Spitze King of Luck jetzt online spielen

Wer öfters mal ins Casino geht oder auch Online-Casinos nutzt wird sicherlich schon mal was von Alles Spitze bzw. King of Luck gehört haben. Der bekannte Merkur Spielautomat kann nun endlich bei Sunmaker online gespielt werden und das ganz ohne Einsatz. Im Fun Modus probiert ihr den Automaten ohne Download aus und testet ihn auf Herz und Nieren. Wenn ihr dann doch um echtes Geld spielen wollt könnt ihr euch aktuell über einen 150 Prozent Bonus bis 150 € freuen. Und dabei ist Alles Spitze anders als alle anderen Spielautomaten.

Mehrere Glückssymbole und ein Teufel

So läuft dieser nur mit einer Walze und ohne Gewinnlinien. Auf den ersten Blick ein wenig verwunderlich, dafür aber trotzdem mit einem hohen Spaßfaktor. Bei der Walze können nach dem Drehen fünf verschiedene Symbole stehenbleiben. Die Merkursonne, ein Kleeblatt, eine Münze und ein Marienkäfer. Ja richtig, das waren nur vier. Das fünfte Symbol ist der Teufel und somit eine Niete. Sammelt ihr während des Spielens mehrere Glückssymbole, steigt euer Jackpot stetig an. Die Merkursonne ist das Jokersymbol und lässt euch immer eine weitere Stufe aufsteigen. Kommt der Teufel fällt alles wieder auf Null zurück. Deswegen solltet ihr euren Jackpot immer vorher sichern, damit ihr am Ende nicht komplett mit leeren Händen dasteht.

Kostenlos bei Sunmaker spielen

Alles Spitze Merkur lässt sich bei Sunmaker kostenlos spielen. Allerdings werdet ihr den Spielautomaten unter diesen Namen nicht finden, da er dort King of Luck heißt. Ändert aber nix am Spielprinzip. Die Free-Version kommt im HD-Design daher und bringt neben den bekannten Spielhallen Sounds auch virtuelles Spielgeld mit. Ihr könnt also quasi unendlich zocken ohne einen Cent zu verlieren. So könnt ihr den Automaten besser kennenlernen und das Spielprinzip und die Gewinnmöglichkeiten einstudieren. Neben King of Luck sind natürlich auch andere Spielautomaten spielbar und können jederzeit gratis gespielt werden. Ein lästiger Software Download entfällt dabei und es kann sofort losgehen.

Willkommensbonus mitnehmen

Beim Willkommensbonus von Sunmaker dürft ihr derzeit über satte 150 Prozent freuen. Das sind bis zu 150 € für Echtgeldspieler. Allerdings müsst ihr darauf achten das der Bonusbetrag innerhalb von 60 Tagen 40fach umgesetzt werden muss, damit der Bonus ausbezahlt werden kann. Wer sich mit Alles Spitze bzw. King of Luck nicht auskennt, der kann auch vorher einen Blick auf das bekannte Book of Ra werfen. Dort gibt es zwar mehr Walzen, bringt aber das selbe Spielprinzip mit. Übrigens können die Sunmaker Automaten auch auf jeglichen Smartphones über den Browser gespielt werden.