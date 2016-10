Aktuelle GameStop-Eintauschaktion zu Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty ist zurück! Am 4. November 2016 veröffentlicht Activision mit Infinite Warfare den neuesten Teil der Shooter-Reihe und lässt so Gamer-Herzen höher schlagen! Allen Mitgliedern bietet GameStop ab heute eine Eintauschaktion, bei der Fans ordentlich sparen können! Wer das Spiel Call of Duty: Black Ops 3 (PS4, Xbox One) in einem der über 250 GameStop-Stores abgibt, kann sich

entweder die Standard- oder aber die Legacy-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare (PS4, Xbox One) günstig vorbestellen. Die Aktion gilt ab sofort bis zum 23. Oktober 2016 und ist exklusiv für GameStop+ Mitglieder verfügbar.

Folgende Eintausch-Möglichkeiten gibt es:

• Bringe Call of Duty: Black Ops 3 (PS4, Xbox One) und bestelle die Standard-Version von Call of Duty: Infinite Warfare (PS4, Xbox One) für nur noch 39,99 EUR (CHF 49.90) vor.

• Bringe Call of Duty: Black Ops 3 (PS4, Xbox One) und bestelle die Legacy-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare (PS4, Xbox One) für nur noch 59,99 EUR (CHF 69.90) vor.

Call of Duty: Infinite Warfare

Auf in heldenhafte Schlachten! Im neuesten Teil des Ego-Shooters kehrt das preisgekrönte Entwicklerteam zu den Wurzeln der Reihe zurück: Dem unerbittlichen Kampf zwischen zwei Armeen! Infinite Warfare schickt die Spieler auf eine unvergessliche Reise, auf der das Geschehen auch jenseits der Grenzen unseres Planeten stattfindet. Mit den drei fesselnden Spielmodi Einzelspieler-Kampagne, Multiplayer und Zombies bietet das Spiel allen Fans ein intensives Gaming-Erlebnis. Eine filmreife Story, ein epischer Krieg und grandioses Gameplay – Call of Duty: Infinite Warfare hat alles, was ein echtes Shooter-Game braucht!

Noch kein GameStop+ Mitglied? Das lässt sich ganz leicht ändern: Unter www.gamestop.de können sich User kostenlos anmelden und so ebenfalls in den Genuss zahlreicher Vorteile und kommender Preisaktionen gelangen.

Die Eintauschaktion zu Call of Duty: Infinite Warfare gilt ab sofort bis zum 23. Oktober 2016 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur solange der Vorrat reicht.

Alle Infos zu Call of Duty: Infinite Warfare unter

www.gamestop.de/call-of-duty

www.gamestop.at/call-of-duty

www.gamestop.ch/call-of-duty