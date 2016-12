Airheart – Winterliches Update im Video

Auch so kurz vor den Feiertagen wird bei Entwickler Blindflug Studios noch mit Hochdruck am Twin-Stick-Shooter Airheart – Tales of Broken Wings gearbeitet. Die Schweizer spendieren ihrem Early Access Titel das dritte Update namens Raising the Altitude. Die neue Version kann ab sofort über Steam gespielt werden.

Das neue Update optimiert das Balancing, bringt aber auch einige neue Inhalte.

Neue Keyfeatures:

Winterlevel

Es gibt vier neue aufregende Level in stimmungsvollen Winter-Design.

Die neuen Kristalle sind wunderschön, aber auch ernst zu nehmende Hindernisse auf dem Weg nach oben.

Die Drohnen bekämpfen Piraten jetzt und halten sie von den neuen Levels fern.

Die Levels 1 – 8 sind jetzt leichter. Außerdem wurden die Gegner neu verteilt.

Mit dem neuen Screenshot Modus können Spieler jetzt unkompliziert schöne Bilder schießen.

Die Fische sind jetzt intelligenter und zeigen echtes Schwarmverhalten.

Gameplay-Video: