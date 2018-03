Afterparty – Erster Trailer zum neusten Spiel der Oxenfree-Macher veröffentlicht

Die Night School Studio arbeiten mit Afterparty bereits an ihrem nächsten Projekt, zu dem nun endlich auch ein erster Trailer veröffentlicht wurde. In Afterparty schlüpft der Spieler in die Rolle der unlängst verstorbenen Milo und Lola. Beide haben sich in ihrem Leben nicht unbedingt mit Ruhm beklekkert und müssen nun die Konsequenzen tragen: Auf sie wartet die Hölle.

Um ihrem Schicksal dennoch zu entgehen, machen es sich die Beiden zur Aufgabe den Teufel höchstselbst unter den Tisch zu trinken und so wieder in die Welt der Lebenden einzutreten. Die Freunde begeben sich fortan auf eine abenteuerliche Reise durch die Unterwelt.

Afterparty wurde erstmalig im vergangenen Jahr angekündigt und soll schon 2019 für den PC erscheinen. Die Night School Studios zeichneten sich zuvor bereits für das Adventures Oxenfree verantwortlich.