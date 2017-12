Adventskalender – Türchen Nr. 31

31. Dezember

Mit freundlicher Unterstützung von CASEKING verlosen wir heute für euch:

1 x Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl

Ein atemberaubendes Fest der Farben unter den Gaming-Stühlen:

In Zeiten von RGB-beleuchteten Mainboards, Grafikkarten, Mäusen, Tastaturen und Monitoren fehlte bisher der passende Gaming-Stuhl, um sich in die Farbenpracht einzuordnen. Mit dem Nitro Concepts S300 brechen nun neue Zeiten an, denn er verbindet optimale Ergonomie mit extravaganter Racing-Optik in knalligen Farben. Diese Symbiose macht ihn zum idealen Gaming-Stuhl für lifestylebewusste Zocker.

Mehr zum Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl findet ihr auf der offiziellen Website

Der Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl im Überblick: Bezug aus hochwertigem Stoff in intensiver Farbgebung Bequeme & atmungsaktive Kaltschaumpolsterung Lange Haltbarkeit durch hohe Materialstärke Ergonomisch individuell einstellbar Verstellbare 3D-Armlehnen Anpassbare Wippmechanik & Rückenlehne Leise 50-mm-Rollen für viele Untergründe Zwei komfortable Kissen im Lieferumfang Geeignet für Nutzer bis 135 kg Qualifiziert als Büroarbeitsstuhl nach DIN EN 1335

Bitte beachten:

Auch hier haben wir uns wieder gedacht, dass dieser Preis mehr als nur eine einfache Mail wert sein sollte. Deswegen würden wir uns über eure Verbesserungsvorschläge, Ideen, Lob oder Kritik über mach-mit-bei@games-mag.de sehr freuen. Eine einfache Adresse oder eine leere Mail landen gleich in den Papierkorb. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 05. Januar 2018 um 23:59 Uhr. Wir drücken euch die Daumen. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt den Preis dann direkt von CASEKING geliefert.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Mitarbeiter von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.

Ein riesiger Dank geht an Ubisoft, Nintendo, Marchsreiter, Wildcards Communications, Gigaset, Activision, Auna, Razer, 505 Games, Delasocial, Teufel, Xbox Deutschland, PR Konstant, Franzis, Bitcomposer, Konami, Bethesda, Panini, Speedlink, Logitech, Medianetworks, Caseking, Magic: The Gathering, Headup Games, Tivola Games, Flare Games, Panorama Entertainment, Snakebyte, THQ Nordic, Pearl, Assemble Entertainment, Wargaming, Saturn, Creative, Daedalic Entertainment, Onechocolate, GameStop, BigBen Interactive, Kingston die uns bei diesem Adventskalender unterstützen!