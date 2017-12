Adventskalender – Türchen Nr. 24

24. Dezember

Mit freundlicher Unterstützung von Bitcomposer Games & Speedlink verlosen wir heute für euch:

1 x Nintendo Switch Konsole plus 7-In-1 Starter Kit und Schlag den Star

Bitte beachten:

Das Türchen läuft bis zum 27. Dezember um 9:59 Uhr. Diesmal bitte eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de mit dem Betreff „Türchen 24“ und dem einzigartigen Grund warum genau IHR diesen Preis gewinnen müsst. Um es gleich vorweg zu sagen: Eine Mail nur mit einer Adresse oder ohne Inhalt kommt nicht in die Lostrommel. Diesmal wollen wir ein wenig Einsatz von euch sehen – das ist es schließlich auch wert, oder? Wir sind gespannt auf eure Einsendungen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Mitarbeiter von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.

Ein riesiger Dank geht an Ubisoft, Nintendo, Marchsreiter, Wildcards Communications, Gigaset, Activision, Auna, Razer, 505 Games, Delasocial, Teufel, Xbox Deutschland, PR Konstant, Franzis, Bitcomposer, Konami, Bethesda, Panini, Speedlink, Logitech, Medianetworks, Caseking, Magic: The Gathering, Headup Games, Tivola Games, Flare Games, Panorama Entertainment, Snakebyte, THQ Nordic, Pearl, Assemble Entertainment, Wargaming, Saturn, Creative, Daedalic Entertainment, Onechocolate, GameStop, BigBen Interactive, Kingston die uns bei diesem Adventskalender unterstützen!