ADR1FT – Entwicklerstudio dichtgemacht

Erinnert ihr euch noch an das VR-Adventure ADR1FT, das unter anderem für Oculus Rift und die Playstation 4 erschienen ist? Wir schon, denn wir warten immer noch auf ein Playstation VR-Update für den Titel. Doch jetzt ist wohl klar, dass dieses Update nicht mehr folgen wird. Der Grund dafür ist leider nicht allzu erfreulich.

Three One Zero driften ins Abseits..

Bereits Anfang 2017 hat Three One Zero, der Entwickler hinter dem Spiel, auf Twitter einen eigenartigen Tweet veröffentlicht. „Signing off“, war der Inhalt dieser Mitteilung. Heute wurde dann aus einer Vermutung Realität. Das Studio wurde geschlossen. Auf Twitter wurde nun „2013-2017 R.I.P. Creators of ADR1FT“ in die Account-Beschreibung geschrieben.