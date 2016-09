Adam Wolfe – Trailer und Infos zum Adventure

Der Indy-Entwickler Mad Head Games hat heute bekanntgegeben, dass er die ersten beiden Episoden von Adam Wolfe („Die alte Flamme“ und „Den Teufel im Nacken“), seiner neuen Serie im Wimmelbild-Adventure-Genre, am 06. Oktober für PC und Mac über Steam und für iOS über den App Store veröffentlichen wird.

Der Detektiv für Übersinnliches, Adam Wolfe, kämpft mit den Schatten seiner Vergangenheit, während er mysteriöse Fälle im zwielichtigen Untergrund von San Francisco löst. Dieses Neo-Noir-Adventure bietet einzigartige Minispiele, eine fesselnde Story, eine handgezeichnete Grafik, Action-Elemente und neue cinematische Qualitäten für das Wimmelbild-Adventure-Genre.

„Adam Wolfe ist ein Wimmelbild-Adventure wie keines zuvor – das Spiel soll das Genre neu definieren und die Sichtweise darauf verändern, was man damit machen kann“ – so Nenad Tomic, CEO von Mad Head Games. „Bei der Entwicklung dieser neuen Serie haben wir alles, was wir bisher in diesem Genre an Erfahrungen sammeln konnten, einfließen lassen und noch einen großen Schuss Adrenalin, Action-Elemente und düstere Geheimnisse eingearbeitet. Mit Adam Wolfe haben wir etwas geschaffen, das Fans des Wimmelbild-Adventure-Genres und Hardcore-Gamer absolut begeistern wird!“