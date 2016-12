Ace Combat 7 – Video zum PSVR-Titel

Bandai Namco veröffentlicht weitere Details über das Spiel mit den bis dato mitreißendsten Luftkämpfen. Von den Bandai Namco Studios in Tokyo – Japan entwickelt, erscheint Ace Combat 7 in 2017 und setzt Spieler in die Cockpits der modernsten Kampfflugzeuge, die je entwickelt wurden. Wie im Video während der PSX enthüllt wurde, können Spieler nun in das einzigartige Universum von Ace Combat, the Ace of the Sky, eintauchen.

Trailer:

Ace Combat 7 bietet „fotorealistische“ Grafik, intensive Luftkämpfe, eine Vielzahl authentischer und futuristischer Flugzeuge mit einer packenden Story und PlayStation VR-Unterstützung. Ace Combat 7 nutzt die neueste Generation der Gaming-Hardware, um Spieler mit der Evolution seiner Grafik-Engine aus den Flugsitzen zu reißen. Wunderschön gerenderte, wolkenverhangene Horizonte und extrem detaillierte Stadtgebiete verstärken das unvergleichliche Geschwindigkeitsgefühl und bilden das Setting für die mitreißendsten Luftkämpfe in der ereignisreichen 20-jährigen Geschichte der Franchise.

PlayStation4-Spieler werden zudem die Möglichkeit haben, den Realismus von Ace Combat 7 durch exklusive Features, die speziell für PlayStation VR entwickelt wurden, zu genießen.