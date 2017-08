Ace Combat 7: Skies Unknown – Hier ist der gamescom 2017-Trailer

Ace Combat 7: Skies Unknown setzt zum allerersten Mal zum Landeanflug an. Ziel ist Stand A41–B41 in Halle 6 bei der gamescom 2017, die vom 22. bis zum 26. August 2017 in Köln, Deutschland, ausgerichtet wird. Spieler werden ihre Maschinen sowohl ganz klassisch als auch im VR-Modus steuern und zum besten Kampfpiloten der Welt werden können.

Der veröffentlichte neue Trailer zeigt hochmoderne Flugzeuge im Kampf und gibt tiefere Einblicke in den Konflikt zwischen dem Königreich Erusea und der Osean-Föderation mit Berichten von eruseanischer Seite. Die Osean-Föderation hat die Souveränität der Nation durch den Bau ihres gigantischen Weltraumlifts auf eruseanischem Territorium missachtet. Aus diesem Grund ermutigte Prinzessin Rosa Cossette D’Elise des Königreichs Erusea die Bürger dazu, in den Kampf zu ziehen – und gab somit den Startschuss für das unvermeidliche Chaos. Doch auch die Osean-Föderation hat zahlreiche erfahrene Piloten in ihren Rängen.

Trailer:

Ace Combat 7: Skies Unknown wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und via Steam für PC erscheinen.