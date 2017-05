Ace Combat 7 – Release auf 2018 verschoben, Brief des Entwicklers veröffentlicht

Kazutoki Kono, der Franchise Director der Ace Combat Saga, hat heute einen persönlichen Brief zum Status des heiß ersehnten Titels Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht:

Liebe Ace Combat Fans, ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um direkt zu euch zu sprechen, unseren treuen ACE COMBAT Fans, und euch aus erster Hand ein Update zum Release von ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN geben. Das Project ACES Team und ich haben hart an ACE COMBAT 7 gearbeitet und wollen unbedingt die Vorstellung erfüllen, die wir von diesem Spiel haben. Um das erreichen zu können, haben wir uns entschlossen die Veröffentlichung von ACE COMBAT 7 auf 2018 zu verschieben. So gerne wir ACE COMBAT 7 am Ende von 2017 veröffentlicht hätten wie es ursprünglich geplant war, es würde bedeuten, einen Kompromiss für das Ziel des Spiels einzugehen. Wir nehmen unsere Werke sehr ernst und das bedeutet, dass wir uns entschlossen haben dem Titel noch mehr Zeit und Mühe zu widmen, damit das neueste Kapitel der ACE COMBAT Saga auch perfekt wird. Durch Kombination aus der Unreal 4 Engine und der Leistung der aktuellen Konsolengeneration sowie PC Hardware haben sich uns wortwörtlich himmelsweite Möglichkeiten eröffnet, um das bislang beste ACE COMBAT Erlebnis zu kreieren. Nie zuvor in der 20-jährigen Geschichte von ACE COMBAT hat die Spieletechnologie uns gestattet, den Luftkampf bis ins kleinste Detail zu erschaffen, wie etwa Luftströmung und Bewölkung. Wir können den Spielern mit Hardware wie der PSVR sogar neue Wege bieten, um Angriffe und Dogfights am Himmel zu erleben. Es gibt noch viele weitere Informationen und Details, die wir mit euch in den kommenden Monaten teilen möchten und wir beginnen damit auf der E3 2017. Dort werden wir eine neue Demo enthüllen, die eine Mission ohne VR zeigt und dort zum ersten Mal präsentiert wird. Im Namen des gesamten Project ACES Team möchten wir euch für eure Geduld und eure Unterstützung danken. Herzliche Grüße, Kazutoki Kono – ACE COMBAT Franchise Director

Ace Combat 7: Skies Unknown ist derzeit als PEGI 16 eingestuft. Der Titel wird für PlayStation 4, Xbox One und via Steam für PC erscheinen. Besitzer einer PlayStation 4 werden Abschnitte von Ace Combat 7: Skies Unknown in VR erleben und darüber hinaus von exklusiven Features profitieren können, die eigens für Sony PlayStationVR entwickelt wurden.