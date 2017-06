Ace Combat 7 – Neues Gameplay zum Flugzeug-Actionspiel

Auf der, inzwischen abgeschlossenen E3 2017, hat Bandai Namco Ace Combat 7: Skies Unknown vorgestellt. Das gezeigte Videomaterial aus der Demo haben wir euch oben verlinkt.

Die Kollegen von Game Informer haben sich nach ihrer Runde mit der Demo direkt wie zu Hause gefühlt. Beim Gameplay soll sich nämlich nicht allzu viel verändert haben, dafür wurde die Grafik ordentlich aufgebessert. Neben den Flugzeugen sehen auch die Umgebungen deutlich besser aus.

Ace Combat 7 fliegt im kommenden Jahr in euer Wohnzimmer

Nachdem der Titel erst vor kurzem verschoben wurde, gaben die Entwickler nun bekannt, dass man das Spiel erst im nächsten Jahr veröffentlichen werde. Also müssen wir uns noc ein wenig gedulden, bis wir uns auf der PS4, der Xbox One und dem PC in die Fluggefechte stürzen dürfen. Bis dahin halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.