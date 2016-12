Abzû kommt auf die Xbox One und bald auf Windows 10

505 Games geben bekannt, dass ABZÛ, das preisgekrönte Unterwasser-Abenteuerspiel, ab 6. Dezember als digitaler Download für Xbox One verfügbar ist. Wer ABZÛ auf Xbox One in der ersten Woche kauft, erhält auch 15% Nachlass auf den Preis von € 19.99. Das von Giant Squid entwickelte ABZÛ ist eine epische Reise in die Tiefen des Meeres, bei der die Spieler die Geheimnisse und Wunder des Ozeans erkunden, wobei der unverwechselbare künstlerische Stil wunderschön gerenderte Ozeanwelten mit einer tiefgehenden emotionalen Geschichte verbindet. Die beruhigende Welt von ABZÛ erscheint auch bald für Windows 10.

Als ‚die Taucherin‘ entdecken die Spieler ihre wahre Verbindung zum Ozean, wenn die Welt um sie herum beginnt, Geheimnisse freizugeben. Mit der flüssigen Schwimmsteuerung kann die Taucherin mit üppigen Seetangwäldern, Tausenden von Fischen und versteckten Welten interagieren, die sie auf ihrem Abenteuer erwarten. ABZÛ hat den Großteil des vergangenen Jahres damit verbracht, Lob von den Fans und den Kritikern einzuheimsen, es wurde unter anderem für seine einzigartige Geschichte und seinen Soundtrack, in dem man regelrecht versinken kann, gelobt. Erst kürzlich wurde ABZÛ in der Kategorie ‚Best Art Direction‘ von der Game Critics Association nominiert.

ABZÛ hat eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erhalten und ist derzeit zum Preis von € 19.99 als digitaler Download auf PlayStation 4 und via STEAM für PC über die folgenden Links verfügbar.

PS4: https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/abz%c3%bb/cid=EP4040-CUSA03364_00-ABZUGAME00000000

STEAM: http://store.steampowered.com/app/384190/