Absolver – Kämpfe im Trailer, Release am 29. August

Die unabhängigen Entwickler von Sloclap und die Tiefschlag-Spezialisten bei Devolver Digital ballern die News heute Schlag auf Schlag raus. Neben einem neuen Trailer, der die Details und Feinheiten des Kampfsystems beleuchtet, gibt es auch einen Veröffentlichungstermin für das Online-Handgemenge: Absolver tritt den Spieler ab dem 29. August auf PlayStation 4 und PC ins Gesicht.

Absolver steckt uns hinter die Maske eines Prospects – also einer Spielfigur, die ein heiliges Gelübde abgelegt hat und sich den Prospects anschließt, einer Elite-Einheit bestehend aus Kombattanten, die dafür kämpfen, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Rolle eines Prospects wählt man einen Kampfstil, der jeweils mit seinen eigenen Spezialfähigkeiten einhergeht, erstellt sich sein individuelles Combat Deck für einen persönlichen Kampfstil in intensiven Echtzeit-Schlachten.

Dabei zieht man entweder alleine oder mit Freunden los, sucht sich einen Mentor fürs Sparring und lernt dabei, wie man ein noch besserer Krieger wird. Der neue Trailer von Absolver geht näher auf Details ein und gibt den Spielern einen guten Einblick in jede einzigartige Kampfmethode und in die Fähigkeiten, die zur Verfügung stehen. Am Anfang jeder Reise wählen die Spieler einen von drei Kampfstilen – wobei in der Welt von Adal noch weitere Varianten darauf warten, entdeckt zu werden.

Jeder der drei anfänglichen Kampfstile bietet besondere Fähigkeiten und verbessert je nach Spielstil spezielle Charakterattribute:

Kahlt-Methode – Nimm Treffer hin, ohne benommen zu sein oder rückwärts zu taumlen – dazu gibt es für jede erfolgreiche Konter-Attacke neue Energie.

Forsaken – Kraftvoll und ausbalanciert – Prospects können gegnerische Attacken parieren und ihre Gegner sogar kurz betäuben.

Windfall – Mit viel Geschicklichkeit und Wille können Prospects gegnerische Angriffe vermeiden und lassen die Widersacher dann für einen starken Gegenangriff offen dastehen

Der Trailer umreißt zudem auch das Combat Deck. Das Combat Deck ist quasi das Inventar aller Angriffe, die während des Kampfes vom Spieler eingesetzt werden können. Das jeweilige Deck besteht aus vier unterschiedlichen Gangarten, von denen jede nochmal verschiedene Attacken bereithält. Spieler können Angriff und Gangarten wählen, um damit ihren ganz eigene Kampfstil zu erschaffen. Durch individuelle und jederzeit vornehmbare Anpassungen wird man für seine Gegner damit unberechenbar.

Combat-Trailer:

Außerdem können Spieler im Kampf neue Angriffe freischalten oder sich einen Mentor zur Seite stellen, der neue Wege aufzeigt – solche Partnerschaften sind wichtig, da man damit sein Geschick und sein Wissen gekonnt erweitert.

Zur Veröffentlichung am 29. August können Spieler und Kämpfernaturen dann entscheiden, welchen Weg sie einschlagen.