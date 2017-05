Ab sofort bei Twitch Prime – Das Abenteuer Deponia gratis spielen!

Von 25. bis 31. Mai gibt es für Twitch Prime-Mitglieder das Point-and-Click-Adventure Deponia aus dem Hause Daedalic Entertainment kostenlos. In Deponia ist die Welt zu einer riesigen Müllhalde verkommen, in der sich Protagonist Rufus mühsam versucht durchzuschlagen. Als Teil der niedrigsten sozialen Klasse muss Rufus wortwörtlich in Bergen von Müll leben.

Rufus kämpft darum, zu den Privilegierten zu gehören, welche in einer Stadt hoch über den Wolken leben. Das Schicksal scheint auf seiner Seite zu sein, als eines Tages eine Dame namens Goal vom höheren Sektor stürzt und in einem der Müllhaufen landet.

Spieler helfen dem armen Rufus vom Schrottplatz das Mädchen vom Himmel für sich zu gewinnen. Nur mit ihrer Hilfe kann er aus Deponia flüchten und, nach einer unerwarteten Wendung, den Planeten retten!

Und so geht’s:

Fordere Deponia hier an Installiere die Twitch Desktop App Gehe in der App in deine Spielebibliothek (Controller-Icon) Lade den Game Client herunter Starte das Spiel, erhalte deine Belohnungen und hab Spaß!

Weitere Informationen auf dem Twitch Blog.

Twitch Prime: Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel erleben

Amazon und Twitch stellten auf der TwitchCon 2016 Twitch Prime vor, eine Reihe von neuen Amazon Prime-Vorteilen, die speziell für Gamer zusammengestellt wurden. Prime-Mitglieder erhalten einen exklusiven Mitgliederrabatt auf Neuerscheinungen physischer Videospiele auf Amazon, außerdem eine wechselnde Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen sowie Spielinhalten auf Twitch. Dazu erleben Prime-Mitglieder Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel. Twitch Premium beinhaltet jeden Monat ein kostenloses Kanal-Abonnement auf Twitch, werbefreies Zusehen und exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen. Dadurch ist Twitch Prime Teil der großartigen Reihe von exklusiven Vorteilen für Amazon Prime-Mitglieder. Mehr Informationen zu Twitch Prime gibt es hier.