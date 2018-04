A Way Out – Über 1 Millionen verkaufte Exemplare

Wie die Hazelight Studios unlängst bekannt gaben, konnte das neustes Projekt der Entwicklerschmiede einen ersten Verkaufsrekord knacken. Laut Aeigenen Angaben hat sich A Way Out auf PC, PlayStation 4 und Xbox One über eine Millionen Mal verkauft. Das Koop-Abenteuer ist gerade Mal seit dem 23. März erhältlich und konnte diese beeindruckende Marke so schon wenige Wochen nach Verkaufsstart brechen. Via Twitter bedankte sich das Unternehmen zudem bei allen Spielern sowie Fans:

We just found out that #AWayOut has sold over 1 million copies, in just over two weeks! Words cannot describe how much this means to us. Thank you to all of you for your support!

— Hazelight Studios (@HazelightGames) April 13, 2018