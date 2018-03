A Way Out – Systemanforderungen bekannt

Mit A Way Out steht das Koop-Abenteuer aus dem Hause Hazelight Studios sowie Electronic Arts bereits in den Startlöchern und soll sogar schon in der kommenden Woche für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Bezüglich letzterer Plattform hat man nun die Systemanforderungen bekannt gegeben.

Was eurer persönlicher Heimrechner also leisten muss um, könnt ihr den folgenden Daten entnehmen:

Minimale Systemvoraussetzungen (720p, 30 FPS, niedrige Qualität)

Windows 7

Prozessor: Intel Core i3-2100T mit 2,5GHz / AMD FX 6100

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 650Ti / AMD Radeon HD 7750

Festplatte: 25 GB

Xbox- oder PlayStation-kompatibler Controller

Online-Verbindung: mindestens 256 KB/s

Empfohlene Systemkomponenten (1080p, 60 FPS, hohe Einstellungen)