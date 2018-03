A Way Out – So lange ist die Spielzeit

Am 23. März ist es bereits soweit und EA veröffentlicht das kooperative Spektakel A Way Out. Passend zum baldigen Release meldete sich nun Game Director Josef Fares von Entwickler Hazelight Studios zur Wort und sprach über einige Details des Spiels. Unter anderem kam er dabei auf die Spielzeit zu sprechen. So soll das Adventure gut 6 – 8 Stunden Spielzeit zu bieten haben. Je nach Spielstil variiert diese Angabe.

Weiterhin ließ Fares verlauten, das es definitiv keine Mikrotransaktionen ins Spiel schaffen werden. EA selbst soll bei der Entwicklung übrigens recht unterstützten gewesen sein und den Entwicklern viele Freiheiten gegeben haben. Fares sprach ebenfalls über eine mögliche Switch-Fassung. Diese ist derzeit definitiv nicht eingeplant. A Way Out erscheint vorerst lediglich für Xbox One, PlayStation 4 und den PC.