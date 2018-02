A Way Out – Koop-Spiel hat Goldstatus erreicht

Mit A Way Out überraschte Publisher Electronic Arts bereits zur vergangenen E3 die Presse und Fans gleichermaßen. So stellte man ein Koop-Spektakel vor, welches die kooperativen Fähigkeiten der Spieler enorm fordert. Mit dem 23. März schwebt bereits seit einiger Zeit ein Releasedatum im Raum, welches nun auch allem Anschein nach eingehalten wird. So bestätigte Game Director Josef Fares, dass A Way Out offiziell den Goldstatus erreicht habe und damit die Entwicklung abgeschlossen sei.

A Way Out ist ein Koop-Titel, der sich nur gemeinsam bewältigen lässt, dabei benötigt ihr einen Freund, der euch Lokal oder Online zur Seite steht. Ein zufälliger Spieler kann euch dabei nicht unterstützten. Interessant ist auch, dass nicht beide Speiler eine Kopie von A Way Out benötigen. So lässt sich das Spiel auch zu zweit mit nur einer Version durchspielen.