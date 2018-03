A Way Out – Keine DLCs in Planung

Bereits in zwei Tagen, also am 23. März 2018 erscheint A Way Out für Xbox One, PS4 und den PC. Das Spiel sorgte bei seiner Ankündigung für Furore aufgrund der höchst interessanten Spielidee, zwei Spieler online im Splitscreen spielen zu lassen. Und zwar ausschließlich im Splitscreen und nur zu zweit. Alleine ist das Spiel nicht spielbar, man benötigt einen Mitspieler.

A Way Out bekommt wohl keine Zusatzinhalte

Das Koop-Abenteuer fokussiert sich dabei auf die Geschichte zweier Männer, die gemeinsam aus dem Gefängnis entkommen wollen. Die Spieler schlüpfen dementsprechend in die Rollen der beiden und müssen miteinander agieren und kommunizieren, um diese Aufgabe zu meister.

Bei dieser einen Story wird es wohl vorerst auch bleiben, denn obwohl die Spielzeit nur auf rund 6-8 Stunden geschätzt wird, soll es laut Game Director Josef Fares, keine Zusatzinhalte für A Way Out geben.

Wie Fares heute auf Reddit mitteilte, habe das Studio bislang keine Pläne bezüglich eines DLCs gemacht. Stattdessen wolle man sich lieber auf ein völlig neues Projekt konzentrieren. Um welches Projekt es sich dabei handelt könnte, gab er natürlich nicht preis. Wahrscheinlich werden wir auch so schnell noch nichts davon hören, frühestens auf der kommenden E3, aber selbst das scheint relativ unrealistisch. Sobald es etwas Neues gibt, lassen wir es euch natürlich wissen.

Meint ihr A Way Out kann auch ohne DLCs überzeugen?