A Way Out – EA wird an den Einnahmen nicht mitverdienen

Mit A Way Out steht das kooperative Abenteuer aus dem Hause Hazelight Studios und Publisher Electronic Arts bereits in den Startlöchern. Doch bevor es nächste Woche Freitag, am 23.03,2018 dann soweit ist und das 3D-Adventure für den PC, die Xbox One und den PC erscheint, meldete sich noch einmal Game Director Josef Fares offiziell zu Wort um zu verdeutlichen wie gut die Zusammenarbeit zwischen dem eigene Studio und Publisher EA gewesen ist.

So erklärte Fares, dass die gesamten Einnahmen aus A Way Out an Entwicklerstudio Hazelight gehen werden. EA selbst verlang keinen Cent von den Gewinnen des Koop-Hits. Dabei solle es selbst auch kein Problem gewesen sein Absprachen mit dem Konzern zu treffen. Laut Fares Aussagen habe sich EA nicht einmal gegen die Idee gesträubt eine kostenlose Version für alle Koop-Partner beriet zu stellen.