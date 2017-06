A Way Out – Das neue Co-op Spiel von EA

Im Rahmen der EA Play kündigt EA ein neues Co-op Spiel an, welches den Namen „A way out“ trägt. Der Trailer zeigt ein Szenario, in dem wir mit unserem Partner im Gefängnis sitzen und eine Plan schmieden, um von dort auszubrechen. Mit Teamplay und genug Vertrauen soll der weg in dem Story basierten Spiel gelingen.

Im Spiel nehmen wir entweder die Rolle von Vincent oder Leo ein. Zudem wird das Spiel immer im Splitscreen gespielt, das heißt ihr braucht einen Freund um dieses Spiel zu spielen, entweder online oder an einem Gerät zu Hause. Während ihr euch beispielsweise in einer Videosequenz befindet, kann euer Freund sich frei bewegen und eure Aktion von einer anderen Position verfolgen. Euer Ziel ist es aus dem Gefängnis auszubrechen und zusammen außerhalb einen neuen Weg zu beschreiten.

Wie das Spiel dann Ingame aussehen wird, kann uns der Gameplay Trailer verraten:

A Way Out sieht ziemlich vielversprechend aus und wir freuen in Zukunft auf weiteres Gameplay und Trailer. Erscheinen soll das Spiel im Frühjahr 2018.