A Rose in the Twilight – Neues Gameplay

Heute wurde zu A Rose in the Twilight ein neues Video herausgebracht, das uns neue Eindrücke vom Spiel vermitteln soll. Wie wir wissen, geht es im PS Vita- und PC-Spiel um ein Mädchen, das an einem Ort erwacht, in dem es weder Farbe noch Zeit gibt. Dort begegnet sie einem Giganten, mit dem sie sich verbündet um von diesem Ort zu entkommen. Auf dieser Reise wird man dann das Geheimnis dieses Ortes lüften.

Ein mysteriöses Abenteuer..

Das Spiel bedient sich dabei an interessanten Puzzle- und Rätsel-Ideen und hat eine Menge Potenzial, soweit wir das beurteilen können. Hier gibts den Trailer:

Der Titel wird am 14. April in Europa für die PS Vita und den PC erscheinen.