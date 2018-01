A Hat in Time – Koop-Modus und kostenfreie Inhalte geplant

Der kunterbunte Pattformer A Hat in Time soll noch in diesem Jahr diverse kostenlose Zusatzinhalte spendiert bekommen. Wie Entwickler Gears of Breakfast nun via Twitter bekannt gab, soll so unter anderem ein Koop-Modus ins Spiel integriert werden. Einen konkreten Termin nannte man diesbezüglich allerdings nicht und gibt sich zunächst einmal bedeckt: „Geht davon aus, dass der letzte Tag des Jahres ist, bis wir etwas anderes sagen“.

Der kooperative Modus soll zudem sowohl lokal als auch online spielbar sein und als Teil eines weiteren, kostenfreien DLCs veröffentlicht werden. Darüber hinaus ist ein New-Game-Plus-Modus mit größeren Herausforderungen und ein zusätzliches Kampagnen-Kapitel für 2018 geplant. Nähere Details zu den kommenden Inhalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.