99Damage sichert sich DreamHack-Übertragungsrechte für 2017

Zum Start des neuen Jahres gibt 99Damage, ein Freaks 4U Gaming-Produkt, seine erneute Kooperation mit der DreamHack, dem Veranstalter der weltweit größten LAN-Party, bekannt. Wieder einmal hat sich 99Damage als Deutschlands Top-Adresse für Berichterstattung und News aus der Counter-Strike-Szene bewiesen und kündigt die exklusive Übertragung sämtlicher Events in 2017 an. Der Startschuss fällt an diesem Wochenende, wenn ab dem 13. Januar das LAN-Event auf deutschem Boden, in Leipzig stattfindet. In diesem Jahr sind weltweit schon zehn DreamHack-Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 1 Millionen US-Dollar Preisgeld bestätigt.

Bereits seit 2012 überzeugt 99Damage den Veranstalter mit erstklassigen Studioproduktionen und Berichterstattung. Das Team ist optimistisch gestimmt, seinen Fans auch 2017 ein optimales Zuschauererlebnis mit konstant hohem Qualitätsniveau zu bieten.

Als das größte Computer-Festival der Welt lockt die DreamHack jährlich über 15 Millionen Zuschauer auf die Livestreams und bietet tausenden Begeisterten vor Ort ein umfangreiches Showprogramm auf mehreren Bühnen: Darunter eSport-Turniere, Cosplay, Musikauftritte, Vorträge und vieles mehr.