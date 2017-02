3on3 Freestyle – Open Beta für PS4 gestartet

Der Entwickler und Publisher Joycity kündigt an, dass 3on3 Freestyle, ihr schnelles, arcadelastiges half-court Street-Basketball-Game, ab heute auf der PS4 in die Open Beta startet. 3on3 Freestyle enthält legendäre Basketballplätze, einen spaßigen und dynamischen Hip-Hop Soundtrack und eine großartige Straßen-Atmosphäre. Das Spiel steht ab heute im PlayStation Store zum Download zur Verfügung.

Jeder Charakter in 3on3 Freestyle ist einzigartig und verfügt über eigene Fähigkeiten und Talente auf spezifischen Positionen. Spieler können schnelle Pässe werfen, mitreißende Dribblings hinlegen oder sich ihren Weg durch die Verteidiger bahnen, um das Spiel zu gewinnen. Teammitglieder müssen sich gut überlegen, welche Spieler sie wählen, damit sie das richtige Team für ihren bevorzugten Spielstil zusammenstellen und sich auf ihre Gegner einstellen können. Zusätzlich zu unterschiedlichen physischen und technischen Attributen gibt es zu jedem Charakter eine eigene Hintergrundgeschichte, geschrieben mit Hilfe des Autors Evan Skolnick, die sich entfaltet, während wir Fortschritte im Spiel machen.

„Joycity ist seit über 10 Jahren im Bereich Sportspiele tätig und wir wissen, wie wichtig es ist, Basketballplätze in ganz Amerika zu besichtigen, um die Atmosphäre und speziellen Attribute der bekanntesten Basketball-Locations einzufangen”, so Ezra Choi, Produzent bei Joycity. „Wir haben unsere Koffer gepackt und sind zu Schauplätzen wie Venice Beach, CA, ‘The Cage’ in Manhattan, NY, King Drew Magnet School in Compton, CA und Rucker Park in Harlem, NY, gereist und hoffen, dass Spieler sich in 3on3 Freestyle wie zuhause fühlen.”

„Sony Interactive Entertainment freut sich über die Ankündigung, dass mit 3on3 Freestyle unser neuer PlayStation 4 Titel verfügbar ist. Wir haben mehr als 2 Jahre mit Joycity zusammen gearbeitet, um diesen PS4-exklusiven Titel zu produzieren”, so Said Ando Tetsuya, Präsident von Sony Interactive Entertainment Korea. „Ich hoffe, dass Sportfans so viel Spaß mit 3on3 Freestyle haben, wie wir!”